【全國新聞】聯邦食品及藥物管理局批准使用新版COVID疫苗

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）週一批准使用最新版的COVID疫苗，聯邦疾控中心（CDC）的專家顧問小組週一亦開會討論新版COVID疫苗，如果小組也建議使用，只要疾控中心總監簽署批准，預料市民最快本週稍後時間可以接種。

獲FDA批准使用的最新版COVID疫苗，針對的是Omicron變種病毒株XBB.1.5，雖然這病毒株不再是最流行的病毒株，但FDA認為它與目前流行的變異病毒株非常接近，所以仍然可以為民眾提供保護。

最新版單價COVID疫苗使用mRNA技術，分別由Moderna和Pfizer研發製造，只需一劑，大部份5歲或以上的美國民眾都可接種，即使以前未曾接種過COVID疫苗的人，也只需打一針，但6個月至4歲的兒童，可能需要打多過一針，視乎以前是否中過招，或接種過COVID疫苗。

當局表示，民眾可以同時接種新COVID疫苗和流感疫苗，今年夏季尾段，COVID住院率上升，但當局指由於有群體免疫的保護，住院率較去年同期低，但保護力會隨時間減弱，而COVID病毒繼續變異攻擊社區，因此需要持續透過疫苗加強保護力。

這款新版疫苗將取代之前的混合或雙價疫苗，但同之前的疫苗一樣，疫苗提供的主要保護是減少重症、住院或死亡。

聯邦官員表示，大部份人可以透過私人醫療保險，或紅藍卡即聯邦醫療保險免費接種COVID疫苗，對於沒有醫保的人，CDC正與衛生部門、診所和一些藥房合作，暫時為他們免費接種COVID疫苗。

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