【全國新聞】聯邦食品及藥物管理局批准使用新版COVID疫苗

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週一批准使用最新版的COVID疫苗,聯邦疾控中心(CDC)的專家顧問小組週一亦開會討論新版COVID疫苗,如果小組也建議使用,只要疾控中心總監簽署批准,預料市民最快本週稍後時間可以接種。

獲FDA批准使用的最新版COVID疫苗,針對的是Omicron變種病毒株XBB.1.5,雖然這病毒株不再是最流行的病毒株,但FDA認為它與目前流行的變異病毒株非常接近,所以仍然可以為民眾提供保護。

最新版單價COVID疫苗使用mRNA技術,分別由Moderna和Pfizer研發製造,只需一劑,大部份5歲或以上的美國民眾都可接種,即使以前未曾接種過COVID疫苗的人,也只需打一針,但6個月至4歲的兒童,可能需要打多過一針,視乎以前是否中過招,或接種過COVID疫苗。

當局表示,民眾可以同時接種新COVID疫苗和流感疫苗,今年夏季尾段,COVID住院率上升,但當局指由於有群體免疫的保護,住院率較去年同期低,但保護力會隨時間減弱,而COVID病毒繼續變異攻擊社區,因此需要持續透過疫苗加強保護力。

這款新版疫苗將取代之前的混合或雙價疫苗,但同之前的疫苗一樣,疫苗提供的主要保護是減少重症、住院或死亡。

聯邦官員表示,大部份人可以透過私人醫療保險,或紅藍卡即聯邦醫療保險免費接種COVID疫苗,對於沒有醫保的人,CDC正與衛生部門、診所和一些藥房合作,暫時為他們免費接種COVID疫苗。

