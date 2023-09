【KTSF】

國家氣象局預測,灣區受一股冷鋒影響,氣溫週二將會逐漸下降。

灣區過去迎來一個較暖的週末,Santa Cruz和Santa Clara縣星期六亦錄得一些閃電,當局指,一股冷鋒週二晚會接近灣區,氣溫週二開始會轉涼,最低氣溫可能比週一低5至10度。

國家氣象局預測,灣區週二的最高氣溫介乎在華氏60至85度,氣溫星期四會回暖,預測某些地區的最高氣溫會達到94度。

