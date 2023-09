【灣區新聞】灣區捷運增列車班次 Caltrain車票2025年加價（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)表示,由9月11日開始列車服務會增加,因此乘客在夜間和週末無需等30分鐘才有一班車。與此同時,Caltrain宣布火車票在2025年加價。

灣區捷運表示,由週一開始,無論什麼時候,乘客都無需等待列車超過20分鐘。

在週一到週五晚上9點之前,從Antioch到舊金山的黃線列車會增加到每10分鐘一班,而往返Dublin的藍線列車將增至20分鐘一班。

來往Richmond和Berryessa/North San Jose的橙線列車,在週一至週五白天的捷運班次約為10分鐘一班。

SFO舊金山國際機場在夜間和週末時,每小時最多有9班列車,大約每20分鐘就有一班到達和出發。

所有紅線列車將會在SFO停靠,然後前往Millbrae,此外,夜間和週末還會有更多列車前往奧克蘭國際機場。

另一方面,加州火車局(Caltrain)表示,單程基本票價在2025年7月起會增加25仙達到4元,然後在2027年時,基本票價會增至4.25元。

而跨區upgrade票在2026年時,亦會每區增加25仙達到2.50元,預計此舉將會為加州火車帶來110萬的利潤。

但加州火車的Go Pass計劃通行證,就會由342元降至275元。

加州火車表示,疫情影響乘客乘搭公共交通工具的次數,導致火車收益下降,因此希望這個新改革能帶來更多收益,同時繼續幫助低收入人士。

