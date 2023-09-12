【全國新聞】春天以來逾十萬無證移民湧入紐約市 市長稱不勝負荷

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從春天開始到現在，紐約市已經湧入超過十萬名無證移民，雖然紐約市是庇護城市，但已經超過負荷量，新學期剛開始，預計有兩萬名無證兒童進入紐約市公立學校。

德州州長將越過邊境的無證移民，一輛巴士又一輛巴士的將他們送到民主黨人執政的庇護城市，包括紐約、芝加哥、華府、洛杉磯等等，其中又以紐約最多。

根據統計，從春天到現在，紐約市已經湧入超過十萬民無證移民，其中6萬人占據了該市傳統的收容中心以及臨時收容所，還有更多的直接睡在街頭。

紐約市長Eric Adams不斷提出呼籲，要求拜登政府提供援助，甚至說出，紐約市無法再做庇護城市，最近一次的發言，更說出紐約將被毀掉。

Adams說：「在我一生中，我從來沒有遇到過沒有最終解決的問題，我看不到這個問題的結局，我看不到這件事的結局，這個問題會毀掉紐約市，毀掉紐約市。」

無證移民危機，對紐約市財政、生活品質與社會安全帶來巨大衝擊，商家怨聲載道。

面對街頭到處都是無證移民，Adams一度考慮將有紐約之肺的中央公園搭建臨時帳棚，而只要被點名的社區附近興建臨時收容中心，也都被大批的民眾反對。

Adams兩天前表示，面對如此嚴峻的狀況，沒有足夠的資源消化大量的無證移民，只能削減預算，結果引發各界撻伐。

上星期紐約公立學校開學，預計有兩萬名無證移民學童將進入公立學校就讀。

Inside Schools組織決策主任Natasha Quiroga說：「我認為任何城市都會很難，接收大量同時到來的孩子，他們邊學英語邊住在臨時住房，臨時避難所中，該城市已嘗試制定一些計劃，但仍然不夠，沒有足夠的資源可供使用。」

有家長表示，學生被要求必須打疫苗才能入學，但這些無證移民學生卻不用，批評政府將合法學生的健康置於危險境地。

有消息指，拜登政府可能會下令沒有經過庇護程序的無證移民，必須留在邊界的城市，直到身分認證為止。

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