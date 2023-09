【全國新聞】春天以來逾十萬無證移民湧入紐約市 市長稱不勝負荷

【KTSF】

從春天開始到現在,紐約市已經湧入超過十萬名無證移民,雖然紐約市是庇護城市,但已經超過負荷量,新學期剛開始,預計有兩萬名無證兒童進入紐約市公立學校。

德州州長將越過邊境的無證移民,一輛巴士又一輛巴士的將他們送到民主黨人執政的庇護城市,包括紐約、芝加哥、華府、洛杉磯等等,其中又以紐約最多。

根據統計,從春天到現在,紐約市已經湧入超過十萬民無證移民,其中6萬人占據了該市傳統的收容中心以及臨時收容所,還有更多的直接睡在街頭。

紐約市長Eric Adams不斷提出呼籲,要求拜登政府提供援助,甚至說出,紐約市無法再做庇護城市,最近一次的發言,更說出紐約將被毀掉。

Adams說:「在我一生中,我從來沒有遇到過沒有最終解決的問題,我看不到這個問題的結局,我看不到這件事的結局,這個問題會毀掉紐約市,毀掉紐約市。」

無證移民危機,對紐約市財政、生活品質與社會安全帶來巨大衝擊,商家怨聲載道。

面對街頭到處都是無證移民,Adams一度考慮將有紐約之肺的中央公園搭建臨時帳棚,而只要被點名的社區附近興建臨時收容中心,也都被大批的民眾反對。

Adams兩天前表示,面對如此嚴峻的狀況,沒有足夠的資源消化大量的無證移民,只能削減預算,結果引發各界撻伐。

上星期紐約公立學校開學,預計有兩萬名無證移民學童將進入公立學校就讀。

Inside Schools組織決策主任Natasha Quiroga說:「我認為任何城市都會很難,接收大量同時到來的孩子,他們邊學英語邊住在臨時住房,臨時避難所中,該城市已嘗試制定一些計劃,但仍然不夠,沒有足夠的資源可供使用。」

有家長表示,學生被要求必須打疫苗才能入學,但這些無證移民學生卻不用,批評政府將合法學生的健康置於危險境地。

有消息指,拜登政府可能會下令沒有經過庇護程序的無證移民,必須留在邊界的城市,直到身分認證為止。

