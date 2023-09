【國際新聞】英國國會研究員涉為中國從事間諜活動被捕

【有線新聞】

英國警方拘捕兩名男子,據報包括一名國會研究員,涉嫌為中國從事間諜活動。英國首相辛偉誠指不能評論調查中的案件和細節,但與中國總理李強會晤時,有提及相關議題,強調民主體制不容干預。

英國傳媒報道,警方今年3月拘捕兩名男子,涉嫌違反《官方機密法案》,損害國家安全或利益。

其中一名20多歲英籍男子是國會研究員,曾在中國生活一段時間,又接觸多位資深保守黨議員,包括保安事務國務大臣董勤達,與下議院外交委員會主席卡恩斯。

董勤達表示出任大臣後沒接觸涉案男子。另一被捕男子30多歲,兩人目前獲准保釋。

英國首相辛偉誠及總理李強在印度出席二十國集團峰會期間,舉行雙邊會談。辛偉誠在會後透露,向李強表達了英方關注:「我提出一系列對雙方有分歧議題的不同關注,特別是十分強烈關注,任何對我們議會民主體制的干預,那明顯是不能接受的。」

他又指英國的對華政策與其他盟友完全吻合,都是保持接觸,同時可直接向中方表達有何關注和憂慮,亦採取了更多保障利益和價值觀的措施,包括阻止或嚴格審查中方涉及半導體及核工業等敏感投資。

李強則向辛偉誠表示,願與英方一同堅持相互尊重,推動中英關係行穩致遠,雙方應堅持開放合作,共同反對經貿合作泛政治化、泛安全化,維護以世貿為核心的多邊貿易體制,確保全球產業鏈、供應鏈穩定暢通,並妥善處理分歧,尊重對方的核心利益和重大關切。

