【KTSF 尹晉豪報導】

日本大型的遊戲連鎖店Round1,將進駐舊金山(三藩市)Stonestown購物中心。

這個包括保齡球、桌球、乒乓球、卡拉 OK和街機遊戲的娛樂場所,將會成為舊金山Stonestown購物中心的最新主要租戶。

Round1將在Target、前Nordstrom的大樓下層營業,即Nordstrom於2019年關閉,但樓上的Target仍然營業。

Round1將佔地49,000平方英尺,預計於2024年上半年開業。

Round1於1980年推出,目前在日本有100間門店,他們在2010年在洛杉磯縣開設了北美第一間分店,美國現時有超過50間門店已開業或處於規劃階段。

