捲入強吻女球員風波的西班牙足總會長魯維亞萊斯辭職。

魯維亞萊斯發聲明指,被國際足協停賽,加上面對訴訟,令他無法履行職務,決定辭去足總會長及歐洲足協副會長的職務,但會繼續竭盡所能彰顯真相。

46歲的魯維亞萊斯被指在上月女子足球世界盃頒獎禮強吻西班牙球員埃爾莫索的嘴,他堅稱事前已獲得對方同意,曾多次表明不會辭職,埃爾莫索則否認是自願,上周向魯維亞萊斯提出訴訟。

