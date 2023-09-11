【灣區新聞】奧克蘭Dimond區7-11便利店一個月內被三度打劫

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東灣奧克蘭（屋崙）Dimond區一間7-11便利店，一個月內被三度打劫，店主表示，感到孤獨無援，形容市內的犯罪已經失控，要求官員作出行動。

案發在週六凌晨約12點半，地點是MacArthur Blvd夾Lincoln Avenue，閉路電視畫面顯示，兩名戴著面罩的男子假扮買東西，兩人然後拔槍，其中一人示意在門前的顧客離開，亦可見收銀員Daniel舉高雙手，他形容當時是生死關頭、非常害怕。

兩名槍手要脅Daniel和他的同事，清空兩個收銀機，他們亦拿走一些煙草產品，合共損失幾百元。

收銀員Daniel為了尋求更好的生活，一年前從非洲移民到奧克蘭，幾個月前開始在便利店工作。

他說劫匪想拿什麼就拿什麼，劫走收銀機的現金後就逃去，又指在自己的國家從來沒有看過這種事。

老闆Ravi說，他們是自8月起第三次被劫，他感到憤怒，說已經受夠每天應付這種事，形容整個奧克蘭都是這個情況。

他又說，上個月有兩大批青少年分別搶走他們的煙草產品，損失約12,000元，他希望市府官員作出行動。

而另一方面，Daniel在被劫後12個小時回來繼續工作，形容沒有工作，他們根本沒有辦法維生。

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