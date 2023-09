【灣區新聞】奧克蘭Dimond區7-11便利店一個月內被三度打劫

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Dimond區一間7-11便利店,一個月內被三度打劫,店主表示,感到孤獨無援,形容市內的犯罪已經失控,要求官員作出行動。

案發在週六凌晨約12點半,地點是MacArthur Blvd夾Lincoln Avenue,閉路電視畫面顯示,兩名戴著面罩的男子假扮買東西,兩人然後拔槍,其中一人示意在門前的顧客離開,亦可見收銀員Daniel舉高雙手,他形容當時是生死關頭、非常害怕。

兩名槍手要脅Daniel和他的同事,清空兩個收銀機,他們亦拿走一些煙草產品,合共損失幾百元。

收銀員Daniel為了尋求更好的生活,一年前從非洲移民到奧克蘭,幾個月前開始在便利店工作。

他說劫匪想拿什麼就拿什麼,劫走收銀機的現金後就逃去,又指在自己的國家從來沒有看過這種事。

老闆Ravi說,他們是自8月起第三次被劫,他感到憤怒,說已經受夠每天應付這種事,形容整個奧克蘭都是這個情況。

他又說,上個月有兩大批青少年分別搶走他們的煙草產品,損失約12,000元,他希望市府官員作出行動。

而另一方面,Daniel在被劫後12個小時回來繼續工作,形容沒有工作,他們根本沒有辦法維生。

