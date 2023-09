【國際新聞】摩洛哥南部6.8級地震增至2千多人遇難

【有線新聞】

摩洛哥南部6.8級地震增至2千多人遇難、2千人受傷,王室宣布全國哀悼三天。中國國家主席習近平致慰問電,沉痛哀悼遇難者,中方表示願意提供緊急人道主義援助。

救援人員爭分奪秒搜索生還者,部分人徒手或僅用簡單工具搬開瓦礫,又出動挖掘機協助清理。

摩洛哥這場當地百多年來最強烈的地震,周五深夜重創南部阿特拉斯山區,民眾流離失所,由於災區偏遠增加救援困難,有傷者要由直升機送往醫院治理。

在鄰近震央的馬拉喀什世界文化遺產麥地那古城,多幢建築物倒塌或受損,居民返回家園善後。

國王穆罕默德六世與官員會面,宣布全國哀悼三天,所有公共建築物下半旗致哀,並下令武裝部隊動員救援隊,為災民提供潔淨食水、食物、帳篷等物資。

世衛估計,這次地震有超過30萬人受影響。前年因領土問題等爭議,與摩洛哥斷交的鄰國阿爾及利亞指,已準備好重新開放空域,供人道救援航班使用。

習近平致慰問電,對遇難者表示沉痛哀悼,相信當地政府和人民一定能夠早日克服災害影響,重建家園,中方表示願意提供緊急人道援助。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。