週三下午,東灣Hayward市一名騎單車的人被車撞死,警方正在尋找肇事逃逸的司機。

週三下午5點35分左右,警方接報到Mission Boulevard夾Orchard Avenue發生交通意外,到場時,發現一名騎單車的人受傷,昏迷不醒,他被送往當地一家醫院,但因傷重不治而身亡。

警方稱,這名騎單車的人是55歲的Hayward男子,當局沒有透露他的名字,這宗事件是今年Hayward發生的第七宗致命碰撞事故。

警方稱,涉案車輛是一部2000年代初至中期的平治E350房車,由於碰撞,車身前端乘客位置可能受到嚴重損壞。

任何人如有相關訊息,請致電(510) 293-7169。

