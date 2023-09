【KTSF】

夏威夷州州長Josh Green週五表示,在一個月前摧毀了古老社區Lahaina的山火,失踪的人數已經由385人降至66人,而確認的死亡人數保持在115人。

這場美國一個世紀以來最致命的山火,導致數十人為躲避火焰而要逃到海中,大火摧毀了Maui島2千多座建築,造成估計55億美元的損失。

到目前為止,Maui島警方已公布了55名死者的名字,其中有22人年齡在70多歲,另外有13人在60多歲,還有一名受害者年齡不滿10歲。

州長還表示,未來幾個星期,當局將開始安排居民在執法人員陪同下返回現場,查看他們的房產狀況。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。