隨著最近新冠肺炎病例增加,有部分民眾表示買不到在家測試包,不過藥局和廠商都表示沒有缺貨,而民眾還是可以透過聯邦疾控中心(CDC),查詢免費的新冠肺炎測試場地。

全美各大藥房連鎖店,包括CVS、Walgreens都表示,新冠肺炎測試包銷售量有所上升,同時一致表示,目前庫存量足以應付消費者需求。

而生產商也聲稱,如果消費者找不到測試包,是因為現在需求忽然大增,而不是因為產量減少,還有部分廠商稱,為了因應秋季流感病毒季節,正開始增加產量。

雖然目前拜登政府已經不再郵寄民眾免費的測試包,民眾還是可以透過CDC查詢免費的新冠肺炎測試場地。

