【加州新聞】Kaiser醫院同意付4900萬和解非法處置醫療廢物和患者資料案

【KTSF 朱慧琪報導】

加州司法部長Rob Bonta指，Kaiser Permanente醫院就非法處置危險醫療廢物和患者資料的案件，同意向加州支付4900萬元和解金。

有關的訴訟是由6個縣的地檢官和司法部聯合發起，包括舊金山（三藩市）、中半島San Mateo、Alameda、San Joaquin、San Bernardino和Yolo。

司法部指，目前與Kaiser基金會和Kaiser基金醫院達成和解，Kaiser Permanente將向加州支付4,900萬美元的和解金，在協議中承諾會採取措施，以處置醫療廢物。

地檢官早前檢查16個Kaiser設施的垃圾筒，發現非法處置數百件危險的廢物和醫療廢物，包括使用過的針洞、氣霧罐、有毒化學品和超過一萬個患者的紙本記錄，甚至在垃圾筒發現手術後棄置的人體組織與體液，這對人類和環境都是危險，並且違反了州和聯邦法律。

Bonta說：「Kaiser必須遵守法律，尊重客戶的權利，並保護員工的安全和福祉，如果他們對危險廢物或對敏感信息不小心，潛在的損害十分大而且廣泛。」

Bonta也表示，Kaiser在整個訴訟過程中都非常配合，並聘請了一位第三方顧問，該名顧問已經完成了千多次垃圾審核。

而Kaiser方面發聲明回應指，Kaiser Permanente致力於保護會員、所服務的社區的健康以及福祉，他們非常嚴肅對待此事，並承擔全部責任並糾正錯誤。

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