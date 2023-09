【加州新聞】Kaiser醫院同意付4900萬和解非法處置醫療廢物和患者資料案

【KTSF 朱慧琪報導】

加州司法部長Rob Bonta指,Kaiser Permanente醫院就非法處置危險醫療廢物和患者資料的案件,同意向加州支付4900萬元和解金。

有關的訴訟是由6個縣的地檢官和司法部聯合發起,包括舊金山(三藩市)、中半島San Mateo、Alameda、San Joaquin、San Bernardino和Yolo。

司法部指,目前與Kaiser基金會和Kaiser基金醫院達成和解,Kaiser Permanente將向加州支付4,900萬美元的和解金,在協議中承諾會採取措施,以處置醫療廢物。

地檢官早前檢查16個Kaiser設施的垃圾筒,發現非法處置數百件危險的廢物和醫療廢物,包括使用過的針洞、氣霧罐、有毒化學品和超過一萬個患者的紙本記錄,甚至在垃圾筒發現手術後棄置的人體組織與體液,這對人類和環境都是危險,並且違反了州和聯邦法律。

Bonta說:「Kaiser必須遵守法律,尊重客戶的權利,並保護員工的安全和福祉,如果他們對危險廢物或對敏感信息不小心,潛在的損害十分大而且廣泛。」

Bonta也表示,Kaiser在整個訴訟過程中都非常配合,並聘請了一位第三方顧問,該名顧問已經完成了千多次垃圾審核。

而Kaiser方面發聲明回應指,Kaiser Permanente致力於保護會員、所服務的社區的健康以及福祉,他們非常嚴肅對待此事,並承擔全部責任並糾正錯誤。

