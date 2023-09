【國際新聞】拜登國事訪問越南 美越宣布提升至全面戰略夥伴關係

【有線新聞】

美國總統拜登國事訪問越南兩日,與越共總書記阮富仲會面後,兩國宣布提升至最高層級的全面戰略夥伴關係,拜登稱兩國會在半導體及供應鏈等加強合作。

拜登出席二十國集團峰會後轉抵河內,阮富仲在越南主席府,為他舉行歡迎儀式,奏起兩國國歌,兩人又檢閱儀仗隊。

他們之後會談,拜登表示兩國是關鍵夥伴,雙方正在新興科技、供應鏈、半導體、氣候變化和人權議題等領域加強合作。

阮富仲表示今次會談為加強雙邊關係提供很好的機會,感謝拜登邀請短期內訪美。

阮富仲又宣布兩國同意提升至全面戰略夥伴關係:「我們全面投入夥伴關係,以全面戰略夥伴關係協議最高層級合作,並對此感到振奮,這是兩國關鍵一步,反映雙方關係的強度,尤其當我們應對地區至全球最重要挑戰。」

拜登又透露提出了人權議題,阮富仲則指不容別國干涉內政。

越南官方又指希望美國在南海議題上,繼續確保有關國家的航行自由及合理權益,同時促請美方不要威脅使用武力。

美國與越南經歷越戰後在1995年建交,2013年提升至全面夥伴關係。越南此前只與中國、俄羅斯、印度和南韓四國,建立此最高層級的全面戰略夥伴關係。

半導體亦是今次行程焦點,據報多間美國科企高層周一將與當地業界代表會面,相信是要轉移中國的生產線,並加強越南的半導體製造業。

