【國際新聞】拜登稱不想圍堵中國 不想傷害中國

美國總統拜登稱訪問越南並非為了圍堵中國,強調衷心希望改善美中關係,他透露早前在二十國集團峰會與總理李強有交流,又指北京在經濟困境下,武力攻台的機會較低。

訪問越南的美國總統拜登,強調此行目標是與越南和其他亞洲國家建立關係、維護世界穩定,並非為了抗衡中國。

拜登說:「這趟行程真正目的並非為了圍堵中國,我不想圍堵中國,我只想確保與中國的關係坦誠相對和妥善處理,讓所有人都明白雙方目的。」

拜登指,美國真誠致力改善美中關係,重申不尋求與中國脫鈎,亦不想傷害中國,認為北京面臨經濟困境,能力已大不如前,相信武力攻台的機會較低。

他透露早前出席二十國集團峰會期間與總理李強有交流,是自去年11月中美元首在印尼峇里峰會會面後,兩國最高層級的交流。雙方談及全球穩定、南方國家發展等,拜登指希望盡快與國家主席習近平會面。

在北京,中國外交部發言人稱李強向拜登強調中國的發展對美國是機遇而不是挑戰,中美兩國應加強交流。各國發展雙邊關係不能針對第三方,不能損害地區和平穩定與發展繁榮,重申台灣是中國內政,不容任何外部干涉。

