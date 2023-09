【灣區藝術人】剪紙藝術傳奇人物侯玉梅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識從中國來到美國從事剪紙藝術的傳奇人物侯玉梅。

有去過舊金山華埠地鐵站,必定會看到蓋滿整兩面大牆的彩繡鋼作品,是從剪紙大師侯玉梅製作出來,本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識這位傳奇人物。

舊金山耗時多年興建,今年正式啟用的中央地鐵,是華裔社區期盼已久的一項新基建,而要是從地鐵站路面,坐扶梯下去收費閘門,必定會看到這幅涵蓋整面牆,名為《秧歌:娶新娘》的彩繡鋼作品。

侯玉梅說:「這個秧歌主要反映娶新娘,娶新娘在東北農村、抬花轎,鄉村有秧歌製造氣氛。」

再下去一樓,還有一幅《秧歌:過新年》,可以看見西遊記人物、舞龍舞獅歡慶新年的情景。

這兩幅作品的背後,就是剪紙藝術家侯玉梅被舊金山藝術委員會選中的作品,能夠看到自己的作品,在華埠白蘭站進出地鐵站的人也都能夠看到。

侯玉梅說:「很自豪,我感到作為一個中國藝術家,我覺得很自豪,為華人做了這麼一點光彩的事情,很高興、很開心。」

侯玉梅接觸剪紙藝術,背後來自家中的熏陶。

侯玉梅說:「小時候,4歲的時候就剪著玩,我母親喜歡剪紙,過年過節的時候就貼窗花,剪窗花,或是繡衣服,鞋面上都有花,先剪個剪紙圖案,貼到鞋面上,然後再繡出來,把紙繡到線裡面。」

侯玉梅也透露,當時家裡沒錢的時候,甚至拿樹葉和樹皮來剪,也喜歡做泥塑和木雕,只要用手做出來的,她就喜歡。

之後為了找師傅學習,還自己辦了個展覽。

侯玉梅說:「後來我就在三間土方擺開展覽,掛滿了剪紙,後來發了邀請函,我也不懂,到小學美術老師幫我刻了鋼板,當時不能打字,刻了邀請函,我就像把信送到省文化廳、市文化局、縣,到處濫用一通。」

她的才華被發掘後,中國文化部、中國文聯、中國民間文藝家協會委派她或挑選她去包括歐洲等許多地方做現場命題表演,侯玉梅說不管妖魔鬼怪、幻想、夢想,當場剪出來。

侯玉梅說:「提到剪紙賺不賺錢沒得學的,不像烤羊肉串,給錢拿了就吃,我剪了這麼些年,就這樣玩過來的,反正就是一把剪刀、一張紙,就那麼剪,一路就剪到美國來。」

而除了剪紙,侯玉梅在雕刻方面也有令人讚歎的才藝,不停的創作,也出版過用她剪紙創作為畫的書,寫過劇本,現在也在電子媒體上製作動畫。

至於自己在藝術界的成功,可以給其他藝術家的啟示。

侯玉梅說:「還是靠風格吧,自己的風格,每個人要保持自己的風格。」

侯玉梅以大方、慷慨來形容自己的風格,她說像東北人的性格一樣,一向一目了然、黑白分明,再引述地鐵站中的兩幅作品,一個人、每個人,很遠就能夠看出來,一目了然,非常明確的反應那個主題,並把主題放在最重要的位置。

記者採訪當天,侯玉梅也隨性的示範以採訪主題,展示剪紙才藝。

侯玉梅說:「這個孫悟空,他在採訪,他要看看哪裡有新聞,哪裡有重要的新聞值得採訪的,26台很重要的新聞,他得去。」

置於對剪紙有興趣的人,侯玉梅給出這個建議:「你可以學我的技術,學我的理論,風格一定要你自己的,你怎麼樣去用你自己的風格,去搭配我的技巧,就是你的路,是我的路,你就追不過我,他馬上就能走出一條路,也許比我還棒,因為他的心裡面的構思也許比我還棒,他有新的東西。」

當了一輩子的藝術家,還不停創作,侯玉梅對藝術創作的感言,又回到《秧歌》。

侯玉梅說:「我的感觸很深,也覺得藝術家都要做出自己一份責任來,帶著一份責任,不要以為做一幅畫賣了多少錢,夠我花一輩子,就沒什麼意思,你要是留下一個名,能給社會留下一些意義,永垂不朽,我覺得這才是真正的藝術,我覺得我自己做的很對的,給華人最少掙了一口氣。」

