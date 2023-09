【KTSF】

根據最新的數據顯示,在那些禁止墮胎州份的邊境,墮胎個案數字有上升的趨勢。

根據Guttmacher Institute的最新分析顯示,越來越多人前往別州接受治療,評估全美每個月的墮胎個案數字,調查結果發現,新墨西哥州和懷俄明州有最大的墮胎個案增幅,2023年的上半年的個案是2020年的三倍以上。

堪薩斯和南卡羅來納州,墮胎個案增加超過一倍。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。