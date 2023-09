影評：喜劇《我盛大的希臘婚禮3》這次到希臘去

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

21年前,一部小型喜劇《我盛大的希臘婚禮》,為愛情喜劇片種注入新生力,也在票房上取得突破。之後的續集也有不錯的表現,今年推出第三集。

在紐約的一個希臘移民家庭,一家之主離世。父親的遺願,就是把記錄自己移民歷程的日記,交給還在一個希臘小鎮的三個童年好友。女兒Toula 為了要落實父親的遺願,和在第一集的丈夫Ian ,還有上大學的女兒,以及多幾個大家庭中的親戚,啟程到父親希臘的老家。回到小鎮,大多數人已經搬離。鎮長說已經發出了聚會的消息,預料Toula 父親的童年好友會出現。Toula 趁機會體驗小鎮附近的種種希臘風情。於此同時,Toula 女兒Paris 和追求他的男生,也斡旋於年輕人戀愛中的彆扭。同一時間,小鎮也面對難民危機。許多敘利亞難民也在小鎮的慷慨中,取得溫馨的幫助。而其中的一個難民女子,最後也成了片名中婚禮的主角。

2002年的首部《我盛大的希臘婚禮》,票房表現突出。內容主要從編劇/導演Nia Vardalos 的文化背景中,製造笑料。之後的續集似乎有點勉強,但還是帶有娛樂價值。而到了第三集,許多情節和結果已經令人易想得到。而這第三集的導演和剪輯,卻似乎有間斷不順的感覺。一些人物的刻畫,例如主角的哥哥許多不雅的行為,一再重複,也已經厭倦。新鮮的橋段,則包括對跨性別人士和難民的包容。這也是希臘目前面對的社會問題之一。但是把故事帶到夏天的希臘,這地中海國家的魅力也足以勝過電影的許多弱點。當地的旅遊業,應該是這部最新作品的贏家。

《我盛大的希臘婚禮3 My Big Fat Greek Wedding 3》 應該會令大家對探訪希臘,有更加大的動力。電影滿分五分中得三分,值得推薦。

目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/my-big-fat-greek-wedding-3

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“My Big Fat Greek Wedding 3” Review: Greece is the charm

“Screening Room” reviews “My Big Fat Greek Wedding 3”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/my-big-fat-greek-wedding-3

Now in theatres