影評：喜劇《我盛大的希臘婚禮3》這次到希臘去

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

21年前，一部小型喜劇《我盛大的希臘婚禮》，為愛情喜劇片種注入新生力，也在票房上取得突破。之後的續集也有不錯的表現，今年推出第三集。

在紐約的一個希臘移民家庭，一家之主離世。父親的遺願，就是把記錄自己移民歷程的日記，交給還在一個希臘小鎮的三個童年好友。女兒Toula 為了要落實父親的遺願，和在第一集的丈夫Ian ，還有上大學的女兒，以及多幾個大家庭中的親戚，啟程到父親希臘的老家。回到小鎮，大多數人已經搬離。鎮長說已經發出了聚會的消息，預料Toula 父親的童年好友會出現。Toula 趁機會體驗小鎮附近的種種希臘風情。於此同時，Toula 女兒Paris 和追求他的男生，也斡旋於年輕人戀愛中的彆扭。同一時間，小鎮也面對難民危機。許多敘利亞難民也在小鎮的慷慨中，取得溫馨的幫助。而其中的一個難民女子，最後也成了片名中婚禮的主角。

2002年的首部《我盛大的希臘婚禮》，票房表現突出。內容主要從編劇/導演Nia Vardalos 的文化背景中，製造笑料。之後的續集似乎有點勉強，但還是帶有娛樂價值。而到了第三集，許多情節和結果已經令人易想得到。而這第三集的導演和剪輯，卻似乎有間斷不順的感覺。一些人物的刻畫，例如主角的哥哥許多不雅的行為，一再重複，也已經厭倦。新鮮的橋段，則包括對跨性別人士和難民的包容。這也是希臘目前面對的社會問題之一。但是把故事帶到夏天的希臘，這地中海國家的魅力也足以勝過電影的許多弱點。當地的旅遊業，應該是這部最新作品的贏家。

《我盛大的希臘婚禮3 My Big Fat Greek Wedding 3》 應該會令大家對探訪希臘，有更加大的動力。電影滿分五分中得三分，值得推薦。

目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.focusfeatures.com/my-big-fat-greek-wedding-3

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“My Big Fat Greek Wedding 3” Review: Greece is the charm

“Screening Room” reviews “My Big Fat Greek Wedding 3”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website： https://www.focusfeatures.com/my-big-fat-greek-wedding-3

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