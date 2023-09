【灣區新聞】舊金山日落區多店遭人打破玻璃 包括生計麵包店（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區在週三凌晨有多間店舖被人打破玻璃,日落區市參事殷嘉立人(Joel Engardio)的辦公室表示,希望可以跟新任的Taraval分區警局局長好好溝通、合作。

首先發現遭到破壞的地點,是在日落區Irving街的生計麵包店。

記者週四11點半到該處,見到平日早上開門的麵包店,推遲到下午12點才開門,店舖門依然有小量玻璃碎,有木板封著門口。

店員表示不接受訪問,暫未能提供監控錄影片段,但指財物損失不多。

日落區市參事殷嘉立的立法助理林文傑到場了解事件,並協助店舖申請市府為小商業提供的維修補助金,該補助金為商家提供最高2000元的維修補助。

他指其後發現,附近還有一間餐廳和理髮店都遭人爆玻璃,但沒財物損失。

林文傑說:「其實我們很清楚在日落區,不單止Irving街,Noriega街都有店舖爆竊的情況,其實爆竊的情況不單在日落區出現,其他很多的區域,同有同類型事件發生。」

他表示,在日落區發生的爆竊事件,有組織犯案和個人盜竊都有,他亦指出警力不足的問題。

林文傑說:「這數字來說,全舊金山暫時缺乏了大約600個警察,日落區警力在三年前有130個,今時今日只剩下61個,雖然警察人手不足,但警察們樂意地超時工作,去維持治安,所以現在還可控制,不過好希望可以繼續請新警察加入。」

最後殷嘉立的立法助理表示,Taraval分區警局華裔局長Brien Hoo幾天前上任,他的辦公室已經跟Brien Hoo局長開過會,讓市民制定更好的策略,例如是增派警車在晚上巡邏。

