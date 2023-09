【KTSF】

加州首府Sacramento以北的Shasta縣週五早上發生5級地震。

根據美國地質研究所,在週五早上10時24分,Shasta縣發生5級地震,震央位於Redding市東北約50英里,震源深度約為9英里。

當局沒有收到任何損毀報告,超過300名民眾通報感受到震動,90公里外的俄勒岡州南部都有震感。

