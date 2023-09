【灣區新聞】舊金山警員上週向持刀男開槍 警方交代案件細節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)田德隆上週一晚上發生警察向一名持刀男子開槍的事件,警方週四向公眾交代事件詳情,警方表示,涉案男子當時持刀衝向警方。

上週一晚上在舊金山田德隆區,警員開槍射擊一名涉嫌持刀的男子,警方指在當日晚上10點22分接報指,有人在田德隆區的Jones Street 300號路段持刀威脅他人。

報案者對911接線生說:「刀幾乎一英尺長,一英尺多長,有人已向他噴胡椒噴霧,(用胡椒噴霧的人現在在哪裡?)那個人騎著電動滑板車經過,而持刀男子在威脅所有人。」

舊金山警方週四召開里民大會,透露警員趕到現場後,不斷嘗試緩和局勢,希望和平化解危機,但最後沒有成功。

警方證實,警員於晚上10點40分開槍,該名持刀男子中槍受傷,傷勢嚴重,已送往醫院救治。

在週四的公開會議,警方公布警員隨身鏡頭拍下的畫面,畫面可見該持刀男子曾衝向警方,幾名警察同時開槍,而另一條由民眾提供的片段就更清楚。

舊金山地檢署、舊金山警察局以及警察問責部門將進一步調查本案,警方表示由於仍在調查中,很多資料暫不能公開。

