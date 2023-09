【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會一致通過在市內成立一所公營的市政銀行,將會是全國首個由市府營運的銀行。

市參議會這個決定,將會容許市府成立一個公營的金融公司,並在未來轉型作市政銀行。

市參事潘正義(Dean Preston)表示,這個計劃可以促進舊金山的經濟復甦,又說傳統的私營銀行,未能向舊金山居民和小商業提供公正的金融服務,特別是少數族裔,而公營銀行將會確保市府資金可以用來逆轉不公平。

市參事陳詩敏形容,公營銀行可以替代大銀行,她認為這樣可以保護本地經濟的未來,以及舊金山民眾的經濟利益。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。