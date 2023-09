【灣區新聞】Santa Clara縣居民每月可申請補助金購買多種藥物（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara縣居民每個月可以申請補助金,購買氣喘吸入劑、糖尿病藥物、過敏救命藥EpiPen等藥物。

Santa Clara縣的MedAssist醫療補助計劃,放寬申請人的年齡及收入限制,現時任何年齡的縣居民,家庭年總收入低於聯邦貧窮線的949%,即是個人年收入低於約138,000元,四人家庭年收入284,700元,都可能合資格申請補助金,購買一系列救命藥物。

除了收入限制外,申請居民必須持有氣喘吸入劑、糖尿病藥物,或抗過敏急救藥注射型腎上腺素EpiPen的有效處方,才可以申請補助金。

這個醫療補助計劃,旨在抵消民眾為索取最基本的救命藥物所需要承擔的經濟負擔,申請人將每個月定期收到補助金額,目前縣內有1000多個家庭已經獲得這項補助,當局希望這項計劃可以造福更多縣居民。

申請方式可以到Getmedassist.com網上填寫表格,或致電(408) 970-2001獲得更多資訊。

