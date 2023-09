【KTSF】

紅木城一間24小時營運的餐館,在7月發生的一起開槍事件,警方宣布逮捕了兩名男子。

事發地點是在Broadway 1201號的Denny’s餐館,警方表示,在凌晨兩點,有兩個人在餐館的停車場開槍,兩人被指涉嫌向受害人和他們的車子開了15槍,警方表示沒有人中槍。

警方後來的調查行動取得搜查令後,逮捕了33歲的Sergio Montano Zaragoza,並起獲使用的槍支,這名男子面對涉嫌謀殺、用致命性武器傷人、擁有毒品三項控罪。

警方也逮捕了22歲的Oma Saavedra Reynaga,指他參與罪案,兩名涉案人都是紅木城的居民。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。