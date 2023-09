【KTSF】

北非國家摩洛哥當地時間週五深夜發生6.8級地震。

美國地質研究所錄得,摩洛哥中部地區,在當地週五晚上11時11分發生6.8級地震,而摩洛哥國家地震監測警報測到,地震級別是達到黎克特制7級。

網上有片段顯示,地震摧毀了當地的建築物,有市民湧到街頭避難,目前還沒有任何人員傷亡的消息。

