一份分析報告指,氣候變遷令地球有多一倍的機率在夏季出現酷熱天氣。

研究團體「氣候中心」表示,幾乎沒有人能夠逃脫氣候變化引發的危險高溫。

根據他們的報告,由於氣候變化在6月至8月期間,全球98%的人口有多一倍的機會經歷高溫天氣,大約一半的人有兩倍的機率經歷30天或更長時間的酷熱天氣,其中包括夏威夷、亞利桑那、德州、路易斯安那和佛羅里達等州。

在此之前,歐盟發布的新數據顯示,今年夏天是地球有記錄以來最熱的夏天。

