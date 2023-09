【全國新聞】兩製造商生產的汽車安全氣袋有爆破風險 涉多個品牌汽車

【KTSF 朱慧琪報導】

國家公路運輸管理局(NHTSA)指,兩間汽車安全氣袋(Air Bag)製造商所生產的安全氣袋有爆破的風險,至今已造成至少2人死亡、7人重傷,涉及的氣袋數量超過5,200萬個,及牽涉多個品牌的汽車,當局正試圖申請強制召回修理。

國家公路運輸安全管理局指,涉及到兩間汽車安全氣袋製造商是ARC和Delphi,召回修理的氣袋數量約5,200萬個。

當局指涉事的安全氣袋有破裂風險,而相關的問題自2009年起,至今已造成至少2人死亡、7人重傷,目前尚不清楚到底有多少輛汽車安裝了涉事的安全氣袋,因為大多汽車輛都安裝不止一個安全氣袋。

而牽涉的汽車品牌包括Tesla、Mercedes-Benz平治、GM通用汽車、Ford福特、Toyota豐田、Hyundai現代、Kia起亞、BMW寶馬、Volkswagen大眾和Stellantis等,而通用汽車早在5月份因安全氣袋問題,曾召回修理了約100萬輛汽車。

不過其中一間製造商ARC就反駁當局的調查結果,聲稱ARC的安全氣袋並沒有缺陷。

聯邦公路運輸安全管理局有權要求召回修理有安全問題的汽車產品,如果產品製造商拒絕,管理局可以向法庭申請強制執行令。

一般而言,製造商都會在監管當局介入前將問題產品召回,而這次ARC質疑管理局的要求,管理局啟動強制召回程序,相關的法律聆訊定於10月5日舉行。

