【全國新聞】普洛西宣布尋求連任加州聯邦眾議院議席

September 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
普洛西 (Nancy Pelosi / YouTube / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

正當國會民主黨人設法奪回眾議院大多數議席，前國會眾議長普洛西（Nancy Pelosi）週五宣布，她將會在明年尋求連任加州聯邦眾議員，而民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）就宣布辭職。

83歲的普洛西代表舊金山（三藩市）選區，擔任國會眾議員已超過35年，她週五在舊金山出席一個公開活動時宣布，她將於明年尋求連任聯邦眾議員的消息，也粉碎她退休的傳聞，不過就有人關注80歲以上老一輩政客，包括總統拜登的年齡問題，是否適合繼續擔任公職。

共和黨人現時控制國會眾議院，但只是以222-212的多數票險勝，因此民主黨人相信，他們有機會可以重奪眾議院多數議席，而總統拜登也尋求連任。

普洛西是美國政治上最有權力的女性之一，她在1987年首先獲選進入國會，到2007年成為首位女性眾議長，也締造了歷史。

普洛西的政治生涯開始於1987年，她當時贏得特別選舉晉身國會，到2007-2011年，成為首位女性眾議長，也締造了歷史，之後到2019年，又重新擔任眾議長，到今年1月，共和黨人控制眾議院之後，普洛西就辭去眾議院多數黨領袖職位，但就仍然擔任國會眾議員，而眾議院少數黨領袖就改由Hakeem Jeffries擔任。

另一方面，長期擔任加州聯邦參議員的90歲范士丹已經宣布不再在明年尋求連任。

她因為健康問題，已經在參議院缺席接近兩個月，因此叫她辭職的呼聲不斷傳出，而她也已暫時辭去參議院司法委員會的事務。

范士丹曾經在3月初患上「帶狀疱疹」而入住醫院。

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