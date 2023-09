【全國新聞】普洛西宣布尋求連任加州聯邦眾議院議席

【KTSF 張麗月報導】

正當國會民主黨人設法奪回眾議院大多數議席,前國會眾議長普洛西(Nancy Pelosi)週五宣布,她將會在明年尋求連任加州聯邦眾議員,而民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)就宣布辭職。

83歲的普洛西代表舊金山(三藩市)選區,擔任國會眾議員已超過35年,她週五在舊金山出席一個公開活動時宣布,她將於明年尋求連任聯邦眾議員的消息,也粉碎她退休的傳聞,不過就有人關注80歲以上老一輩政客,包括總統拜登的年齡問題,是否適合繼續擔任公職。

共和黨人現時控制國會眾議院,但只是以222-212的多數票險勝,因此民主黨人相信,他們有機會可以重奪眾議院多數議席,而總統拜登也尋求連任。

普洛西是美國政治上最有權力的女性之一,她在1987年首先獲選進入國會,到2007年成為首位女性眾議長,也締造了歷史。

普洛西的政治生涯開始於1987年,她當時贏得特別選舉晉身國會,到2007-2011年,成為首位女性眾議長,也締造了歷史,之後到2019年,又重新擔任眾議長,到今年1月,共和黨人控制眾議院之後,普洛西就辭去眾議院多數黨領袖職位,但就仍然擔任國會眾議員,而眾議院少數黨領袖就改由Hakeem Jeffries擔任。

另一方面,長期擔任加州聯邦參議員的90歲范士丹已經宣布不再在明年尋求連任。

她因為健康問題,已經在參議院缺席接近兩個月,因此叫她辭職的呼聲不斷傳出,而她也已暫時辭去參議院司法委員會的事務。

范士丹曾經在3月初患上「帶狀疱疹」而入住醫院。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。