【灣區新聞】舊金山老字號麵廠屹立91年 到底有什麼秘訣（視頻）

市民在餐廳吃麵時,有否曾經想過麵條的出處和故事?在舊金山(三藩市)有一間歷經四代人的老字號,叫作「民生麵廠」,由當初華埠到現今的灣景區,能夠屹立在舊金山91週年,有什麼秘訣?

民生麵廠第三代傳人Connie Kong說:「我們這麼多年都是很認真去做的,我們覺得除了自身的努力和知識外,我們還有一群客人,好像餐廳的廚師,他們煮了一手好的麵,讓客人、知音人去欣賞,帶他們去吃,支持我們。」

麵廠第三代傳人Connie引用自己兒子Peter的一句話,形容造麵有很多學問,是一門易學難精的手藝。

他們1932年落腳在舊金山華埠,歷經幾次搬遷,在1994年搬到灣景區。

Connie希望趁著開業91週年,和灣景區的小商業和農夫市場合作,用他們的招牌貨「水麵」,加上由十多位廚師提供不同的材料,去合力煮出一道菜。

市參事華頌善(Shamann Walton)向他們頒發嘉許狀,讚揚民生麵廠作為一間老字號,多年來在舊金山推廣中華麵食文化。

