【灣區新聞】舊金山老字號麵廠屹立91年 到底有什麼秘訣（視頻）

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市民在餐廳吃麵時，有否曾經想過麵條的出處和故事？在舊金山（三藩市）有一間歷經四代人的老字號，叫作「民生麵廠」，由當初華埠到現今的灣景區，能夠屹立在舊金山91週年，有什麼秘訣？

民生麵廠第三代傳人Connie Kong說：「我們這麼多年都是很認真去做的，我們覺得除了自身的努力和知識外，我們還有一群客人，好像餐廳的廚師，他們煮了一手好的麵，讓客人、知音人去欣賞，帶他們去吃，支持我們。」

麵廠第三代傳人Connie引用自己兒子Peter的一句話，形容造麵有很多學問，是一門易學難精的手藝。

他們1932年落腳在舊金山華埠，歷經幾次搬遷，在1994年搬到灣景區。

Connie希望趁著開業91週年，和灣景區的小商業和農夫市場合作，用他們的招牌貨「水麵」，加上由十多位廚師提供不同的材料，去合力煮出一道菜。

市參事華頌善（Shamann Walton）向他們頒發嘉許狀，讚揚民生麵廠作為一間老字號，多年來在舊金山推廣中華麵食文化。

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