【科技新聞】中國黑客年初入侵美國高官電郵 微軟披露相關細節

【KTSF 朱慧琪報導】

科技巨頭微軟公司透露更多有關年初中國黑客入侵美國高級官員電子郵件的內情。

微軟早在今年初時披露了一個代號Storm-0558的中國黑客團體,入侵了美國高級官員的電子郵件,包括商務部長雷蒙多的電郵,雷蒙多在上週訪華期間,為此而當面同中方官員交涉。

對於中國黑客如何能夠入侵官員的電郵,微軟發聲明透露,黑侵事件是在中國黑客竊取了微軟工程師的敏感數據之後發生的,黑客用盜取到的加密密鑰,入侵美國官員的電子郵件。

微軟的聲明為中國黑客入侵華盛頓的事件提供了新的線索,事件受到美國政府官員與國會議員的密切關注,他們要求微軟提供更多的這宗黑侵事件的資料。

微軟表示,目前已經糾正了那些導致中國黑客入侵的問題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。