【全國新聞】東岸多市處酷熱天氣下 颶風Lee加速威脅中部和南部

【KTSF 張擎鳳報導】

大西洋的高溫和颶風Lee的加速,將威脅到美國中部和南部。

費城、紐約和首都華盛頓等多個城市的酷熱天氣,接近創紀錄的高溫,一些學校暫停開放,或需要調整學生的時間表,在新學年開始期間,讓一些學生居家遙距學習。

巴爾的摩市公立校區發言人André Riley說:「最好將他們轉移到可專注學習與教學的環境中,太熱了。」

有家長說:「我真的不明白為什麼,學校竟然沒有空調。」

一些降溫設備可能會在週五便到位,但德州和亞利桑那州部份地區,整個週末的氣溫可能會達到百度。

佛羅里達民眾仍在清理颶風Idalia造成的破壞,上個月,這個3級風暴席捲西北海岸。

現在民眾關注的是,在大西洋中加速旋轉的颶風Lee,目前Lee已經掠過Leeward群島、維爾京群島和波多黎各北部,預計週五稍後,風力可能會達到5級,即是每小時超過160英里的持續風速。

目前未能確定颶風Lee會在何時及在何處登陸美國,即使它留在海上,東海岸沿岸地區也可能會出現危險的海浪和離岸流。

