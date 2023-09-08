【全國新聞】東岸多市處酷熱天氣下 颶風Lee加速威脅中部和南部

September 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(NOAA)

【KTSF 張擎鳳報導】

大西洋的高溫和颶風Lee的加速，將威脅到美國中部和南部。

費城、紐約和首都華盛頓等多個城市的酷熱天氣，接近創紀錄的高溫，一些學校暫停開放，或需要調整學生的時間表，在新學年開始期間，讓一些學生居家遙距學習。

巴爾的摩市公立校區發言人André Riley說：「最好將他們轉移到可專注學習與教學的環境中，太熱了。」

有家長說：「我真的不明白為什麼，學校竟然沒有空調。」

一些降溫設備可能會在週五便到位，但德州和亞利桑那州部份地區，整個週末的氣溫可能會達到百度。

佛羅里達民眾仍在清理颶風Idalia造成的破壞，上個月，這個3級風暴席捲西北海岸。

現在民眾關注的是，在大西洋中加速旋轉的颶風Lee，目前Lee已經掠過Leeward群島、維爾京群島和波多黎各北部，預計週五稍後，風力可能會達到5級，即是每小時超過160英里的持續風速。

目前未能確定颶風Lee會在何時及在何處登陸美國，即使它留在海上，東海岸沿岸地區也可能會出現危險的海浪和離岸流。

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