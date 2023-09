【香港新聞】香港特大暴雨致多區嚴重水浸

【有線新聞】

香港發出黑色暴雨警告生效超過七小時,政府指出現廣泛地區水浸及公共交通嚴重受阻的極端情況,所有日校週五停課,極端情況至少維持至中午,呼籲僱主參考八號風球,採取具彈性的工作安排。暴雨下多區嚴重水浸,港鐵黃大仙站有雨水湧入月台,觀塘綫石硤尾至彩虹站繼續暫停服務。

柴灣連城道洪水從山上沖向環翠道,有車停在路中間,濺起超過一米高水花。同一個位置有人站不穩,連人帶傘衝前近一百米。

垃圾桶、商店的貨物被沖出馬路,有人滿身泥濘、坐在積水中。洪水稍退,見到大量地磚被沖出馬路。柴灣在黑色暴雨下變成澤國,新翠商場對出馬路完全淹浸,車輛無法通過。

這場突如其來的暴雨,由週四晚上9時25分天文台發出黃色暴雨開始,不足半小時便改發紅雨,到晚上11時05分改發黑雨,前後不足兩小時。

天文台總部週四晚上11時至12時,一小時內錄得158.1毫米雨量,是1884年有紀錄以來最高。新界北部水浸特別報告同時生效,打鼓嶺、沙頭角一帶受大雨影響,短時間內錄得逾150毫米雨量。

沙頭角多處水浸、水深及膝,沙頭角口岸附近一號閘暫時封閉,禁止車輛出入,消防員及救援車輛亦受暴雨影響,區內有多宗水浸被困報告。

大埔墟站至少14條前往新界北的小巴路線停駛,小巴營運商邱先生說:「全部車塞死了,水浸不能行駛,之後就完蛋。」

九龍區雨勢一樣大,位於地底的黃大仙港鐵站洪水如瀑布般不斷湧入,月台全部都是積水。

港鐵約週五凌晨零時宣布關閉車站,其後進一步暫停觀塘綫隧道段,即黃埔至觀塘站的服務。

而在地面,往觀塘方向一段龍翔道變成河道,有車隨水浮動,水流不停湧向隔壁行車線,龍翔道來回一度全線封閉。

龍翔道水位隨著雨勢減弱,半夜降到小腿位置時,積水像浪般湧來湧去,連行李箱及櫃都漂浮在路面。拋錨的車輛仍然停在路中,有警員清理水中雜物,騰出行車線,路旁留下洪水沖刷過的痕跡。

灣仔軒尼詩道水浸,巴士要涉水慢駛。紅隧往九龍方向快線完全淹沒,暴雨下的紅隧,車輛要靠慢線行駛。

政府指全港多區都有水浸,消防處正在救援,受影響市民應保持鎮定,因應實際情況盡量留在安全地方。

行政長官李家超關注多區嚴重水浸,指紀律部隊正處理緊急求助個案,渠務署、路政署、民政事務署等部門正全力應對,呼籲市民盡量留在安全地方,留意天氣消息及政府發放的資訊。

