【香港新聞】暴雨下香港多地水浸 司機乘客被迫棄車逃生

【有線新聞】

香港黃大仙龍翔道一帶早上曾經水退、恢復行車，但雨勢加劇後又再次水浸，洪水更加湧入附近商場。

黃大仙中心北館地下全層淹浸，水位去到人這麼高，傢俬、雜物隨水漂浮，商場上層沒有受影響，有人在此圍觀。水源來自外面的龍翔道，沿黃大仙廣場的斜路一直湧入商場，變成激流，有人選擇脫鞋赤腳行。

持續落暴雨令雨水積聚在龍翔道，最初水浸、車輛仍可以慢駛，很快浸到所有車都死火，乘客唯有打開車門落車。

劉先生說：「很滿水，整部的士入水，不斷爬過來，的士浸了、困在裏面怎麼辦？浸了一大半、又不移動，很滿。」水位越升越高，的士司機原本坐在車內、不打算走，最終都沒有辦法、走為上計，但都舉步維艱。

水漲得最高的時候浸到上石壆，至少三人被困車內，消防員來到「英雄救美」，工人來到嘗試疏通渠道。

龍翔道早上6時曾經水退恢復行車，巴士站附近滿佈泥濘及雜物，港鐵站因為水浸關閉拉上大閘、裝了擋水板，有市民來到才知道，列車及巴士都停駛。

尹先生說：「我要去荃灣，（你仍然要上班？）對。（老闆沒有告訴你不要上班嗎？天氣這麼惡劣？）他說要上班，說看看鑽石山屯馬綫是否通車，老闆叫我坐的士，但的士都沒有。」

吳先生說：「我在鑽石山那邊過來，港鐵黃大仙水浸我知道了，現在打算去樂富乘車，看看是否可以。」

路中心有些前一晚水浸滯留的死車，司機回來執拾私人物品離開。

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