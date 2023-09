【香港新聞】暴雨下香港多地水浸 司機乘客被迫棄車逃生

【有線新聞】

香港黃大仙龍翔道一帶早上曾經水退、恢復行車,但雨勢加劇後又再次水浸,洪水更加湧入附近商場。

黃大仙中心北館地下全層淹浸,水位去到人這麼高,傢俬、雜物隨水漂浮,商場上層沒有受影響,有人在此圍觀。水源來自外面的龍翔道,沿黃大仙廣場的斜路一直湧入商場,變成激流,有人選擇脫鞋赤腳行。

持續落暴雨令雨水積聚在龍翔道,最初水浸、車輛仍可以慢駛,很快浸到所有車都死火,乘客唯有打開車門落車。

劉先生說:「很滿水,整部的士入水,不斷爬過來,的士浸了、困在裏面怎麼辦?浸了一大半、又不移動,很滿。」水位越升越高,的士司機原本坐在車內、不打算走,最終都沒有辦法、走為上計,但都舉步維艱。

水漲得最高的時候浸到上石壆,至少三人被困車內,消防員來到「英雄救美」,工人來到嘗試疏通渠道。

龍翔道早上6時曾經水退恢復行車,巴士站附近滿佈泥濘及雜物,港鐵站因為水浸關閉拉上大閘、裝了擋水板,有市民來到才知道,列車及巴士都停駛。

尹先生說:「我要去荃灣,(你仍然要上班?)對。(老闆沒有告訴你不要上班嗎?天氣這麼惡劣?)他說要上班,說看看鑽石山屯馬綫是否通車,老闆叫我坐的士,但的士都沒有。」

吳先生說:「我在鑽石山那邊過來,港鐵黃大仙水浸我知道了,現在打算去樂富乘車,看看是否可以。」

路中心有些前一晚水浸滯留的死車,司機回來執拾私人物品離開。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。