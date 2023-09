【灣區新聞】聯邦調查局希望聆聽華裔聲音 與華裔建立溝通關係（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

古語有云生不入官門,死不入地獄,反映不少華人對執法和司法機關的畏懼,但聯邦調查局(FBI)說,很想聆聽華裔的聲音,與華裔建立溝通的關係,為什麼呢?

FBI舊金山分局公關Cameron Rogers Polan說:「這裡是Golden Gate Ave 450號13樓,是FBI舊金山分局辦事處,我們隨時歡迎大家到這裡來提供資料。」

聯邦調查局是美國的執法機關,負責執行聯邦法例,打擊罪案,FBI探員的職務與警察類似,只是FBI專責聯邦層面的執法。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說:「我們保障大家的安全,調查違反聯邦法例的罪行,我也很了解大家害怕找我們。」

Tripp接受本台專訪時表示,非常關注亞太裔面對仇視罪行的問題,而FBI調查這種罪行面對最大的問題,就是亞太裔少報案。

Tripp說:「FBI打擊仇視罪行遇到最大問題是,受害人不報案,我鼓勵你們的觀眾打電話給我們,或如果你是受害人,報警。」

Tripp表示仇視罪行涉及暴力行為,施暴者講明襲擊的原因,與受害人的種族、宗教、性別或性取向有關。

Tripp說:「迎面的襲擊,在街上的襲擊,有人攻擊亞太裔人士,並講明因為受害人是亞太裔,很多人都知道部分亞太裔人士在家裡存放大量現金,我們認為這是亞太裔被針對的其中一個原因,我們十分重視,並會使用聯邦的資源來對付。」

大家如果遇到仇視罪行或仇恨事件,都可以告訴FBI,可親身到舊金山Golden Gate Ave 450號13樓的辦事處,辦公時間是星期一至五上午8點15分到下午5點,或致電800-CALL-FBI,即是800-225-5324,但如果大家遇到即時的危險,應該打911報警。

