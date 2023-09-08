【灣區新聞】聯邦調查局希望聆聽華裔聲音 與華裔建立溝通關係（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

古語有云生不入官門，死不入地獄，反映不少華人對執法和司法機關的畏懼，但聯邦調查局（FBI）說，很想聆聽華裔的聲音，與華裔建立溝通的關係，為什麼呢？

FBI舊金山分局公關Cameron Rogers Polan說：「這裡是Golden Gate Ave 450號13樓，是FBI舊金山分局辦事處，我們隨時歡迎大家到這裡來提供資料。」

聯邦調查局是美國的執法機關，負責執行聯邦法例，打擊罪案，FBI探員的職務與警察類似，只是FBI專責聯邦層面的執法。

FBI舊金山分局局長Robert Tripp說：「我們保障大家的安全，調查違反聯邦法例的罪行，我也很了解大家害怕找我們。」

Tripp接受本台專訪時表示，非常關注亞太裔面對仇視罪行的問題，而FBI調查這種罪行面對最大的問題，就是亞太裔少報案。

Tripp說：「FBI打擊仇視罪行遇到最大問題是，受害人不報案，我鼓勵你們的觀眾打電話給我們，或如果你是受害人，報警。」

Tripp表示仇視罪行涉及暴力行為，施暴者講明襲擊的原因，與受害人的種族、宗教、性別或性取向有關。

Tripp說：「迎面的襲擊，在街上的襲擊，有人攻擊亞太裔人士，並講明因為受害人是亞太裔，很多人都知道部分亞太裔人士在家裡存放大量現金，我們認為這是亞太裔被針對的其中一個原因，我們十分重視，並會使用聯邦的資源來對付。」

大家如果遇到仇視罪行或仇恨事件，都可以告訴FBI，可親身到舊金山Golden Gate Ave 450號13樓的辦事處，辦公時間是星期一至五上午8點15分到下午5點，或致電800-CALL-FBI，即是800-225-5324，但如果大家遇到即時的危險，應該打911報警。

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