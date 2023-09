【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,一些過期的COVID在家測試盒,其實仍然有效,可以繼續使用。

最近COVID確診個案有上升的趨勢,專家表示,這可能是因為學生們開始返回學校上課,並且有很多人在夏季尾出外旅行,從而導致傳播率上升。

因此當你或身邊的親朋好友有發燒、喉嚨痛或其他症狀,就應該用COVID在家測試盒,檢測自己是否感染了COVID病毒。

民眾如果需要購買一個COVID快速在家測試盒的話,大概需要支付25元,但FDA亦宣布了一個好消息,聯邦政府之前在12月時派發的快速COVID測試盒,有一些仍然有效,想知道詳情的民眾,可以上FDA.gov網站查詢。

