【全國新聞】疾控中心指COVID會與人類並存 下週將通過新版本疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)透露,會在下星期初批准使用最新版本的COVID疫苗。

衞生官員預料今年秋天和冬天,COVID的確診病例將會持續上升。

聯邦疾控中心總監Mandy Cohen說:「COVID一直與我們同在,我們會與它共存。」

在過去幾個月,涉及COVID的留院和死亡個案也持續上升。

Cohen說:「首先你要盡量確保身體有強壯的免疫力。」

CDC官員建議,市民掌握最新疫苗的資訊和接種疫苗,還有是要保持室內空氣流通,一旦出現症狀就要做病毒檢測,和留在家中,自我隔離。

Cohen說:「只要我們用這些方法,情況就會比以前好。」

長者及容易生病的人士,最好在公眾場所佩戴口罩。

前白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「我不是說要規定些什麼,而是說善用常識,並遵從CDC的建議去防疫,在秋天來臨及病例增加時。」

另外,CDC也鼓勵民眾在今個秋天接種流感疫苗,將流感病毒壓制。

