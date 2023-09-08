【全國新聞】疾控中心指COVID會與人類並存 下週將通過新版本疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）透露，會在下星期初批准使用最新版本的COVID疫苗。

衞生官員預料今年秋天和冬天，COVID的確診病例將會持續上升。

聯邦疾控中心總監Mandy Cohen說：「COVID一直與我們同在，我們會與它共存。」

在過去幾個月，涉及COVID的留院和死亡個案也持續上升。

Cohen說：「首先你要盡量確保身體有強壯的免疫力。」

CDC官員建議，市民掌握最新疫苗的資訊和接種疫苗，還有是要保持室內空氣流通，一旦出現症狀就要做病毒檢測，和留在家中，自我隔離。

Cohen說：「只要我們用這些方法，情況就會比以前好。」

長者及容易生病的人士，最好在公眾場所佩戴口罩。

前白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「我不是說要規定些什麼，而是說善用常識，並遵從CDC的建議去防疫，在秋天來臨及病例增加時。」

另外，CDC也鼓勵民眾在今個秋天接種流感疫苗，將流感病毒壓制。

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