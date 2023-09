【加州新聞】調查發現加州逾一成幼稚園和七年級生沒完全接種疫苗

【KTSF 毛皓延報導】

加州衛生部審查超過500間學校,發現當中超過一成幼稚園和七年級學生,在上個學年沒有完全接種疫苗,校方容許這些學生上學,學校所獲得的撥款有機會被削減。

加州衛生部公佈審查名單,發現當中有學校的疫苗接種率不足,亦有學校沒有向當局報告疫苗接種記錄。

當局表示,這些學校不恰當地錄取不符合疫苗規定的學生,將有可能減少學校獲得的撥款。

逾期接種疫苗,和在等候補打疫苗時獲得有條件錄取的學生,都屬於沒有完全接種疫苗,學生需要接種的疫苗包括10種,具高傳染力的疾病,例如是麻疹、水痘和乙型肝炎等,而特殊教育和有醫療豁免的學生就沒有規定。

根據加州法例,學校每個秋季要向州府報告疫苗接種記錄,亦要每30天檢查正等候打齊針的學生,如果他們自第一針後在四個月內沒有接種第二針,他們就不能夠上學。

然而當局發現,有不少學校的報告進度落後,亦容許很多學生被有條件取錄,但沒有跟進他們是否有補打疫苗。

在審查名單上面,有超過30間來自奧克蘭(屋崙)聯合校區的學校,其中一間小學的66名幼稚園生當中,有六成五的人在上個學年沒有完全接種疫苗,這個數字在整個加州的公立學校中最高。

另一方面,舊金山聯合校區亦有14間學校在名單上面。

當局表示,市民對接種疫苗感到猶豫的原因,包括取得誤導的資訊、對專家的信任下降,和對Covid疫情的處理感到不確定。

