【加州新聞】調查發現加州逾一成幼稚園和七年級生沒完全接種疫苗

【KTSF 毛皓延報導】

加州衛生部審查超過500間學校，發現當中超過一成幼稚園和七年級學生，在上個學年沒有完全接種疫苗，校方容許這些學生上學，學校所獲得的撥款有機會被削減。

加州衛生部公佈審查名單，發現當中有學校的疫苗接種率不足，亦有學校沒有向當局報告疫苗接種記錄。

當局表示，這些學校不恰當地錄取不符合疫苗規定的學生，將有可能減少學校獲得的撥款。

逾期接種疫苗，和在等候補打疫苗時獲得有條件錄取的學生，都屬於沒有完全接種疫苗，學生需要接種的疫苗包括10種，具高傳染力的疾病，例如是麻疹、水痘和乙型肝炎等，而特殊教育和有醫療豁免的學生就沒有規定。

根據加州法例，學校每個秋季要向州府報告疫苗接種記錄，亦要每30天檢查正等候打齊針的學生，如果他們自第一針後在四個月內沒有接種第二針，他們就不能夠上學。

然而當局發現，有不少學校的報告進度落後，亦容許很多學生被有條件取錄，但沒有跟進他們是否有補打疫苗。

在審查名單上面，有超過30間來自奧克蘭（屋崙）聯合校區的學校，其中一間小學的66名幼稚園生當中，有六成五的人在上個學年沒有完全接種疫苗，這個數字在整個加州的公立學校中最高。

另一方面，舊金山聯合校區亦有14間學校在名單上面。

當局表示，市民對接種疫苗感到猶豫的原因，包括取得誤導的資訊、對專家的信任下降，和對Covid疫情的處理感到不確定。

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