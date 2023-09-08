【灣區新聞】加州COVID確診率升至14% 當局鼓勵民眾室內和人多地方戴口罩

【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生局的數據指出，加州目前的COVID確診率已經達到14%，是一年來的最高水平，也是自疫情開始第五高的確診率，灣區一些衛生機構也鼓勵民眾在室內和人多的地方戴口罩。

加州公共衛生局指出，自COVID疫情開始以來，有四次確診率超過15%，目前的14%確診率，也是自去年7月以來的最高水平。

而這次夏天升溫的疫情，也不局限在加州，全國的病例都有上升。

住院人數方面，加州在上星期有1,600人因為COVID住院，這和2020至2021年疫情最嚴重的冬天相比仍算低，當時有超過兩萬人住院。

自今年5月以來，加州平均每天有9或10個人死於COVID，今年截至目前，加州有4,461人死於COVID，去年同時期則有17,214人。

聯邦食品與藥物管理局（FDA）將在短期內批准新版COVID疫苗，新疫苗將針對Omicron病毒XBB.1.5，雖然這變異株已經不是最流行的變異株。

週三發布的臨床試驗研究指出，Moderna的新版疫苗，面對目前因為高度變異的BA.2.86病毒株能製造出強有力的免疫反應。

Santa Clara公共衛生局的副衛生官Sarah Rudman也說，除了目前的高確診率，縣內的污水檢測也顯示，目前疫情正在加劇中，所以現在屬於病毒高度傳染期間，民眾在室內和大型聚會最好戴口罩，要是屬於高危人士更應該戴。

雖然目前沒有實施口罩令，帶口罩只是衛生指引，但是Santa Clara縣會要求在醫療設施的人，在今年11月至明年3月期間需要戴口罩，而Alameda縣則現在在療養設施中，就實行口罩令。

當局提醒民眾，戴口罩是要確保社區中最脆弱的群體，能夠得到社區的保護。

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