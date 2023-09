【灣區新聞】加州COVID確診率升至14% 當局鼓勵民眾室內和人多地方戴口罩

【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生局的數據指出,加州目前的COVID確診率已經達到14%,是一年來的最高水平,也是自疫情開始第五高的確診率,灣區一些衛生機構也鼓勵民眾在室內和人多的地方戴口罩。

加州公共衛生局指出,自COVID疫情開始以來,有四次確診率超過15%,目前的14%確診率,也是自去年7月以來的最高水平。

而這次夏天升溫的疫情,也不局限在加州,全國的病例都有上升。

住院人數方面,加州在上星期有1,600人因為COVID住院,這和2020至2021年疫情最嚴重的冬天相比仍算低,當時有超過兩萬人住院。

自今年5月以來,加州平均每天有9或10個人死於COVID,今年截至目前,加州有4,461人死於COVID,去年同時期則有17,214人。

聯邦食品與藥物管理局(FDA)將在短期內批准新版COVID疫苗,新疫苗將針對Omicron病毒XBB.1.5,雖然這變異株已經不是最流行的變異株。

週三發布的臨床試驗研究指出,Moderna的新版疫苗,面對目前因為高度變異的BA.2.86病毒株能製造出強有力的免疫反應。

Santa Clara公共衛生局的副衛生官Sarah Rudman也說,除了目前的高確診率,縣內的污水檢測也顯示,目前疫情正在加劇中,所以現在屬於病毒高度傳染期間,民眾在室內和大型聚會最好戴口罩,要是屬於高危人士更應該戴。

雖然目前沒有實施口罩令,帶口罩只是衛生指引,但是Santa Clara縣會要求在醫療設施的人,在今年11月至明年3月期間需要戴口罩,而Alameda縣則現在在療養設施中,就實行口罩令。

當局提醒民眾,戴口罩是要確保社區中最脆弱的群體,能夠得到社區的保護。

