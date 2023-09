【KTSF】

有一種新的應用程式App可以將照片中的人物轉換成裸體照片,有學區發信通知學生及家長,這個App可能造成的危害。

信中表示,學區了解到新的應用程式,可以將數碼照片,包括發布到社交媒體上的照片,轉換為照片中人物的模擬裸體照片,這是一種非常有害的工具,在全國青少年中流行,學區鼓勵家長與學生交談,並從手機或其他設備刪除這些應用程式。

據了解,有兩起事件涉及北加州的學校,其中一名學生製作了其他學生的圖像,違反了學校和學區的政策,這些行為被視為霸凌行為。

任何通過電子平台作出霸凌以及性騷擾行為,所產生的後果包括將交由執法單位處理,涉案學生將面對停學處分,甚至可能被強制退學。

