蘋果公司敦促iPhone和iPad用戶立即更新他們的設備,以堵住安全漏洞。

蘋果公司發布了一個新的系統更新,修復了黑客入侵的漏洞,iOS16.6系統的漏洞,是由多倫多大學公民實驗室發現。

專家表示,iPhone和iPad用戶應立即前往設備上的Settings設定,並選擇General一般,然後選擇Software Update軟件更新,點擊Install安裝。

