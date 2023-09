【灣區新聞】Union City在24小時之內有5人用藥過量 其中兩人死亡

【KTSF】

中半島Union City在24小時之內,發生5宗用藥過量的個案,其中有兩人死亡,該市的前線救援人員表示,從來沒有看過這樣的情況。

Union City警長Jean Jimenez說:「昨天早上我們接報指有人無反應,那人有用藥過量的跡象,不幸去世了。」

第二宗個案發生在週二晚,兩人在現場無反應,其中一個是17歲的少年,當場死亡。

Jimenez說:「幾小時後我們又接報指,那裡有另一個人,在工作場所的洗手間內無反應,那人有用藥過量的跡象,不幸去世。」

就在急救人員匆忙地救助工作場所中一名員工時,就發現另一個人在車上,也是毫無反應,兩人都接受了用於芬太尼的解藥Narcan治療,並送往當地醫院。

Jimenez說:「我認為這是甚至本市都未經歷過的事情,我們曾回應零星的個案,偶爾會有人用藥過量,但過去24小時經歷的乃是前所未有。」

Union City市長Carol Dutra-Vernaci說:「我認為小城鎮實在習慣了事情只發生在大城,像舊金山、奧克蘭和聖荷西,所以事發在我們小城鎮時很令人震驚,因為我們被引導,相信這樣的事情不會發生在小城鎮,但現實是的確發生了。」

Union City的所有急救人員,從2018年開始攜帶針對芬太尼的解藥Narcan,過去的24小時提醒了我們,在任何社區,這都是多麼重要,至於是什麼引發了這一系列事件。

Jimenez說:「目前探員正在調查此事,看看是否是一批劣質毒品,或其他原因,而他們在查找這一切的共同聯繫。」

記者與兩名用藥過量員工的公司的行政總裁通過電話,他再次強調,該地點是一個使用重型機械的地方,是一個沒有毒品的工作場所,他慶幸員工都幸免於難,指這是一個非常突然的教訓,原來藥物危機正發生在工作場所,他正在努力找出如何改進,就像警方正在試圖找出這五個案件之間是否存在一些共同的線索。

