【灣區新聞】Union City在24小時之內有5人用藥過量 其中兩人死亡

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中半島Union City在24小時之內，發生5宗用藥過量的個案，其中有兩人死亡，該市的前線救援人員表示，從來沒有看過這樣的情況。

Union City警長Jean Jimenez說：「昨天早上我們接報指有人無反應，那人有用藥過量的跡象，不幸去世了。」

第二宗個案發生在週二晚，兩人在現場無反應，其中一個是17歲的少年，當場死亡。

Jimenez說：「幾小時後我們又接報指，那裡有另一個人，在工作場所的洗手間內無反應，那人有用藥過量的跡象，不幸去世。」

就在急救人員匆忙地救助工作場所中一名員工時，就發現另一個人在車上，也是毫無反應，兩人都接受了用於芬太尼的解藥Narcan治療，並送往當地醫院。

Jimenez說：「我認為這是甚至本市都未經歷過的事情，我們曾回應零星的個案，偶爾會有人用藥過量，但過去24小時經歷的乃是前所未有。」

Union City市長Carol Dutra-Vernaci說：「我認為小城鎮實在習慣了事情只發生在大城，像舊金山、奧克蘭和聖荷西，所以事發在我們小城鎮時很令人震驚，因為我們被引導，相信這樣的事情不會發生在小城鎮，但現實是的確發生了。」

Union City的所有急救人員，從2018年開始攜帶針對芬太尼的解藥Narcan，過去的24小時提醒了我們，在任何社區，這都是多麼重要，至於是什麼引發了這一系列事件。

Jimenez說：「目前探員正在調查此事，看看是否是一批劣質毒品，或其他原因，而他們在查找這一切的共同聯繫。」

記者與兩名用藥過量員工的公司的行政總裁通過電話，他再次強調，該地點是一個使用重型機械的地方，是一個沒有毒品的工作場所，他慶幸員工都幸免於難，指這是一個非常突然的教訓，原來藥物危機正發生在工作場所，他正在努力找出如何改進，就像警方正在試圖找出這五個案件之間是否存在一些共同的線索。

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