【KTSF】

東灣Benicia縣週三一輛載6,000加侖熱瀝青的密斗貨車翻側,導致780號公路西行線一段要改道。

根據加州公路巡警指,在早上近9時半左右,一輛載6,000加侖熱瀝青的密斗貨車,在西行線近二街出口翻側,導致780號公路西行線一段要改道,並引發大塞車。

當局出動危險品處理小組到現場,截止下午5時涉事的路段仍然封閉,事件中無人受傷。

