聖荷西警方表示,週三凌晨發生槍擊案,兩人受傷,多人被捕。

槍擊案發生在凌晨1點12分左右,地點位於聖荷西West Alma Ave 160號路段。

警方表示,兩名男子送院救治,沒有生命危險,警方其後在社交媒體上發文稱,發現了一輛可疑車輛,並展開追逐。

警方表示,幾名疑犯已被拘留,並起獲至少一支槍械。

