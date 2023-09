【KTSF】

舊金山(三藩市)針對藥廠和藥房推廣鴉片類藥物的訴訟,三間公司同意庭外和解,在15年內給市府2.67億元的和解金。

訴訟在2018年提出,被起訴的兩間藥廠是Teva和Allergan,還有Walgreens藥房。

市府指,公司涉嫌在知道鴉片類藥物問題嚴重,還在行銷策略上說這些藥比實際上來得安全。

三間公司中,以Walgreens的要支付的款項最多,超過2.29億元,付款會投入一個特別基金中,市府將決定如何分配給對應濫用藥物的不同項目。

