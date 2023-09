【灣區新聞】Burlingame二手店經理拾金不昧 5千現金物歸原主

【KTSF 傅景竑報導】

觀眾朋友如果突然撿到100元、1000元、又或是更多錢,會怎麼做呢?Burlingame一家二手商店的經理,不但拾金不昧,更是天天在行善。

在中半島Burlingame的慈善二手店Pick of the Litter,經理Oliver Jolis與平常一樣,在整理一袋客人帶到店內要捐贈的衣物時,發生了意外的小插曲。

Oliver說:「開始有錢掉出來。」

員工Amy Walsh說:「錢從衣服飛出來!我們當時很驚訝。」

Oliver說:「然後錢一直繼續掉出來,我心想:哇錢這真的不少。」

這個金額確實不小,他們在這個衣物捐贈袋中,總計找到5千元的現金。

除此之外,袋子裡還有一張紙,上面印有汽車保險資料,於是二手店趕緊聯繫這位常常會來到店內捐東西的女顧客。

這位常客不希望露面,但店家在與她核對資訊後,確認她就是5千元的主人。

Oliver說:「我跟她說,回來店裡,我們有東西要給你,她回來後我就將裝有5千元的紙袋給她,感謝她對店裡的支持。」

女失主說:「他大可以將錢放到自己的口袋,最後也沒有人會知道,但他並沒有這麼做。」

在短短的時間內,Oliver已成為社區的熟面孔,他負責的二手店,收益都捐贈給Peninsula Humane Society,這個非營利人道組織,為上千隻動物找到安居的家園,其中許多動物都是有生病或受傷的。

Oliver的兩隻狗狗Summer跟Alzie,就是從這個組織來的,店裡的常客也都知道這間二手店充滿愛心。

常客Trina Pierce說:「他將錢歸還原主,我並不意外,完全都不驚訝,我們都很愛Oliver,整間店的人員都很棒,但Oliver真的很特別。」

或許就是這種對人處事的態度,讓Pick of the Litter的銷售和收入持續強勁,這也代表小動物們有福同享。

女失主說:「不管你在這世上做些什麼,好或是壞,都會十倍奉還。」

經理Oliver Jolis說:「對於所有的捐贈,我們都很感激,這是個雙贏的局面。」

Summer及Alzie也知道,他們的主人不只照顧他們,也照顧了許多他們周圍的人。

