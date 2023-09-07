【灣區新聞】Burlingame二手店經理拾金不昧 5千現金物歸原主

September 7, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 傅景竑報導】

觀眾朋友如果突然撿到100元、1000元、又或是更多錢，會怎麼做呢？Burlingame一家二手商店的經理，不但拾金不昧，更是天天在行善。

在中半島Burlingame的慈善二手店Pick of the Litter，經理Oliver Jolis與平常一樣，在整理一袋客人帶到店內要捐贈的衣物時，發生了意外的小插曲。

Oliver說：「開始有錢掉出來。」

員工Amy Walsh說：「錢從衣服飛出來！我們當時很驚訝。」

Oliver說：「然後錢一直繼續掉出來，我心想：哇錢這真的不少。」

這個金額確實不小，他們在這個衣物捐贈袋中，總計找到5千元的現金。

除此之外，袋子裡還有一張紙，上面印有汽車保險資料，於是二手店趕緊聯繫這位常常會來到店內捐東西的女顧客。

這位常客不希望露面，但店家在與她核對資訊後，確認她就是5千元的主人。

Oliver說：「我跟她說，回來店裡，我們有東西要給你，她回來後我就將裝有5千元的紙袋給她，感謝她對店裡的支持。」

女失主說：「他大可以將錢放到自己的口袋，最後也沒有人會知道，但他並沒有這麼做。」

在短短的時間內，Oliver已成為社區的熟面孔，他負責的二手店，收益都捐贈給Peninsula Humane Society，這個非營利人道組織，為上千隻動物找到安居的家園，其中許多動物都是有生病或受傷的。

Oliver的兩隻狗狗Summer跟Alzie，就是從這個組織來的，店裡的常客也都知道這間二手店充滿愛心。

常客Trina Pierce說：「他將錢歸還原主，我並不意外，完全都不驚訝，我們都很愛Oliver，整間店的人員都很棒，但Oliver真的很特別。」

或許就是這種對人處事的態度，讓Pick of the Litter的銷售和收入持續強勁，這也代表小動物們有福同享。

女失主說：「不管你在這世上做些什麼，好或是壞,都會十倍奉還。」

經理Oliver Jolis說：「對於所有的捐贈，我們都很感激，這是個雙贏的局面。」

Summer及Alzie也知道，他們的主人不只照顧他們，也照顧了許多他們周圍的人。

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