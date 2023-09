【灣區新聞】Santa Clara一超市店員試圖阻止匪徒行竊 險被匪徒開車衝撞（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara一間超市的店員因試圖阻止匪徒行竊,險被匪徒開車衝撞,這起事件也再度點出零售業員工在職場上所面對的風險。

Santa Clara警方上週四下午5點多獲報,Homestead路3500號的一間超市,有兩名匪徒在偷取價值近600元的運動飲料後,一名超市員工跟到店外,試圖拍攝匪徒乘坐的車輛及車牌號碼,不料過程中,匪徒還試圖開車衝撞她,所幸該名女員工沒有大礙。

警方也在案發附近攔截在逃的匪徒,還在其車輛中搜獲槍支及毒品。

雖然這起事件平安落幕,涉案人士也成功落網,但類似的搶案在全灣區一再上演,不但衝擊零售業,也將零售業員工擺在危險的第一線。

Santa Clara這間超市的經理向《The Mercury News》表示,自己也曾經與扒手對峙,但都會告訴員工不要這麼做,尤其是面對危險的處境。

代表聖荷西的州參議員Dave Cortese已經提案,要求零售業僱主制定安全計劃,保護其員工免受工作場所暴力的傷害,但SB553原本在文字中,明確禁止僱主鼓勵員工阻止店內扒手或與他們對峙,上週四在沙加緬度卻有一場由零售組織及反對人士發起的抗議,要求Cortese更改文字,因為他們認為這樣的法例會引來更多竊案。

更正版的SB553,改為要求雇主指定出負責安全的員工,這個版本在上週五通過州參議院的審議,並送往州眾議院,週二通過二讀。

該法案是否將幫助零售業的員工更加受到保護,還有待州眾議會提出的文字修正,要如何兼具勞資雙方的顧慮,又達到改善職場安全的作用,將是州眾議員面對的難題之一。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。