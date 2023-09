【科技新聞】串流平台Roku宣佈裁減一成員工

【KTSF】

總部位於聖荷西的串流平台Roku宣佈將裁減一成員工。

Roku週三表示,預計調整後的第三季度收入介於8.35億美元至8.75億美元之間,遠高於FactSet調查分析師預測的8.286億美元。

在疫情期間連續幾個季度盈利之後,Roku開始連續幾個季度虧損,該公司在7月底公佈了1.076億美元的虧損。

Roku因此宣佈會裁減一成員工,即大約360人,並會限制新的招聘,以削減成本來阻止虧損。

Roku預計裁員的開支達4,500萬至6,500萬元,這筆費用將主要包括支付遣散費和福利費用。

根據Roku的年度報告,截至2022年12月31日,Roku在14個國家僱用3600名全職員工,Roku預計,裁員大部份將在第四季度結束時完成。

