【全國新聞】美國殺人犯上周越獄成功仍在逃 當局懸紅追緝

賓夕法尼亞州一名判處終身監禁的殺人犯上周攀牆越獄。當局擴大搜捕無果,當局和民間合共懸紅兩萬美元,呼籲民眾提供線索。

當局公開囚犯卡瓦爾坎特上周四逃獄的片段,在早上近9時他在監獄運動場「放風」期間,去到一個出口視察外邊的情況後,用手腳撐着兩邊牆壁,一步步撐上去,並攀過裝有刀片的鐵絲網、成功越獄。

數天後有監控鏡頭在約八公里外一個公園内,再捕捉到他的身影。當時他換上了一件連帽運動衣、揹著兩個袋。

當局出動直升機和多輛警車搜索,又設置路障截查車輛,並公開他的相片、懸紅一萬美元通緝。

34歲的卡瓦爾坎特因為用刀殺害前女友,被判終身監禁、不准假釋。事發時在切斯特縣監獄服刑,正等待轉移至州監獄。監獄部門說,切斯特監獄今年5月亦曾有囚犯企圖逃獄,但被及時阻止,監獄事後已提升保安。當局說監獄有一座監控塔,事發時有一名懲教人員駐守,他已經被停職調查。

卡瓦爾坎特亦涉嫌2017年在巴西犯下另一宗謀殺案,正被當局通緝。當局指他極度危險,提醒居民留在室内、鎖好門窗和車輛,如果見到卡瓦爾坎特應盡快通知警方。

