【財經新聞】分析師預計汽油價格短期內不會下跌（視頻）

【KTSF】

汽油價格通常會在秋季下跌,但許多變數可能會繼續對油價造成壓力,因此有分析指,汽油價格在短時間之內不會下跌。

暑假結束,通常是氣油價格開始回落的時候。

GasBuddy石油分析師Patrick De Haan說:「通常在秋季最常見到油價格下跌,主要是暑假後全國汽油需求下降,令價格有所改善。」

秋季也帶來了「冬季汽油」,其混合成份可以讓汽車在寒冷的溫度下較容易啟動,而且生產成本較低,每加侖的價格可以減少10-30仙。

但今年9月,GasBuddy的石油分析師表示,美國這裡有一些事項也都值得注意。

De Haan說:「目前正處於颶風季節全盛活躍時期,因此我們要密切關注任何的威脅,請緊記,美國的大部份煉油廠都位於德州和路州的墨西哥灣地區,颶風會擾亂汽油產品的流動。」

此外,還有國外的因素,例如全球石油價格所受的壓力,世界上最大的原油出口國延長減產、抬高油價以增加收入。

De Haan說:「現在預計沙地和俄國在未來數月會減產石油。」

好消息是,目前汽油價格仍遠低於去年6月的高峰期,當時平均一加侖的普通汽油是5元以上。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。