【灣區新聞】舊金山華埠安全夜週三舉行 警察和消防局多個政府部門出席（視頻）

第九屆舊金山(三藩市)華埠安全夜週三舉行,警察和消防局多個政府部門出席,除了推廣警民合作之外,主辦單位亦希望市民可以認識不同部門提供的服務和資源。

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷(Sarah Wan)說:「我們希望藉著這個活動,無論是和自己的社區還是整個舊金山,去告訴他們我們需要一個又安全又美滿的社區。」

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「我想你知道我們不會停止工作,直至再沒有仇亞暴力事件出現,我們想特別確保你們長者受到保護,好讓你能每天平安和平靜地生活,不用擔心會否有可怕的事情發生。」

舊金山市長布里德(London Breed)說:「今天天氣很好,亦是陽光普照,但這是個機會讓你認識不同的服務和資源,我們想確保這些服務繼續存在。」

華埠安全夜由中華總商會、中央警局、社區青年中心CYC和華協中心等聯合主辦,活動向長者派出1000份飯盒,主辦單位希望可以藉著安全夜,促進警民關係,鼓勵民眾在罪案發生後報案。

活動上有不同政府部門擺放攤位,介紹他們提供的服務和資源,讓市民可以加強對不同部門口的認識,其中地檢處的受害者服務部就有說中文的職員,教導市民遇上罪案時如何獲取支援。

